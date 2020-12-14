Нападающий Эрик Шуранов провел премьерный поединок за первую команду Нюрнберга.

В поединке второго немецкого дивизиона между Нюрнбергом и Вюрцбургер Кикерс (2:1) на 80-й минуте при ничейном счете появился 20-летний Эрик Шуранов. Уже в компенсированное время хозяевам удалось забить победный гол. После 11-ти туров Нюрнберг идет на 8-й строчке и отстает от лидерующего Хольштайна на 6 очков.

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Шуранов родился в немецком городе Бамберг в семье украинцев, эмигрировавших в Германию. Его отец Игорь в начале 90-х играл за несколько украинских клубов в Первой и Второй лигах.

Шуранов в игре против Вюрцбургер Кикерс

Эрик является воспитанником Нюрнберга, стабильно выступал за юношеские сборные Украины, а недавно был вызван Русланом Ротанем в молодежную сборную Украины (U-21), впрочем на поле не выходил.

Во время своей юношеской карьеры Шуранов отмечался мощной результативностью и по сообщению прессы привлек внимание тренерского штаба немецкой "молодежки". Сейчас Эрик находится в раздумьях относительно своего будущего в контексте выступлений за сборную.