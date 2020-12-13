У 2004 році, 13 грудня, український форвард Мілана та збірної України Андрій Шевченко був визнаний найкращим футболістом Європи.

16 років тому у голосуванні за володаря "Золотого м'яча" Андрій Шевченко випередив двох хавбеків Барселони – Деку та Роналдніньо, повідомляє Збірна24.

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Теперішній наставник збірної став третім українським футболістом після Ігоря Бєланова та Олега Блохіна, кого France Football відзначив своєю престижною нагородою.

Мілан не забуває про свою колишню зірку та нагадав про досягення Шевченка у своєму Twitter.