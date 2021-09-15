Український фахівець Сергій Ребров став найкращим тренером серпня в чемпіонаті ОАЕ. Спеціаліст дуже класно стартував у новому чемпіонаті.

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Аль-Айн під його керівництвом здобув три перемоги у трьох стартових турах та очолив таблицю чемпіонату. У боротьбі за нагороду Ребров обійшов Махді Алі (Шабаб Аль-Ахлі) і Абдулазіза Аль-Анбері (Аль-Шарджі).

Нагадаємо, 47-річний український фахівець очолив Аль-Айн 6 червня 2021 року, підписавши з арабською командою контракт на один рік. Згідно чуткам, після цього він очолить збірну України.