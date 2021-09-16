ФИФА обновил рейтинг национальных сборных после матчей отбора на ЧМ-2022 в Катаре и товарищеских матчей. Утешительного в обновленном списке для украинских болельщиков мало.

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После сентябрьских матчей "желто-синие" опустились на 2 позиции и занимают 27 место. Впереди нас теперь расположились Япония и Тунис.

Наши соперники в квалификации на Мундиаль расположились в обновленном рейтинге следующим образом: Франция – 4, Финляндия – 55, Босния и Герцеговина – 57, Казахстан – 120.