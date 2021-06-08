Фахівець переконаний, що футболістам національної команди не бракує досвіду, бажання та кваліфікації для того, щоб здобути перемогу у всіх трьох поєдинках групового етапу.

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Грозний відзначив високий рівень командної взаємодії і вміння працювати без м'яча, що робить "жовто-синіх" сильнішими за інших суперників.

Я просто реально розумію, що Україна сильніша. Не просто так ми обігрували Іспанію (1:0) і чинного чемпіона Європи Португалію (2:1). З Францією ми грали на рівних і зіграли внічию 1:1. Це все не просто так. Потрібно реально оцінювати можливості і силу, – сказав Грозний.

Євро-2020 стартує вже 11 червня. Україна на стадії групового етапу зіграє проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.