Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выступлений своих подопечных в Лиге наций.

"Действительно, была очень тяжелая ситуация буквально со второго сбора перед поездкой во Францию. Было трудно представить, как из нее выйти. Мы не понимали, во что это может вылиться. Прекрасно сработали наши врачи, мы смогли локализовать проблему, и команда смогла сыграть дальнейшие игры на очень хорошем уровне.

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Победа над Испанией – это заслуга ребят, которые показали свою волю и желание играть за сборную Украины. На следующем сборе у нас тоже много больных, нестабильная ситуация. Команда проявила бойцовские качества и показала очень хорошую игру. Я очень доволен их игрой в это трудное время. Я считаю, что своей игрой и этой ситуацией заслужили, чтобы остаться в высшем дивизионе", – сказал Шевченко в эфире "Большого футбола".

Сборная Украины с 6 пунктами расположилась на третьем месте группы А4, пропустив вперед Испанию и Германию. Судьбу отмененного матча 6-го тура со Швейцарией, от которого зависит сохранение прописки "желто-синих" в элите Лиги наций, вскоре решит УЕФА.