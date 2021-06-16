Повідомляється, що лідер Ференцвароша відновлюється після ушкодження, яке він отримав у матчі першого туру Євро-2020 з Нідерландами. Нагадаємо, тоді Зубков залишив поле вже на 13-й хвилині.

До теми Україна – Північна Македонія: наша збірна буде учасником суддівського експерименту на Євро-2020

Обстеження підтвердило проблеми в Олександра – розтягнення камбаловидного м’язу ноги. Головний лікар "синьо-жовтих" Артур Глущенко розповів, що футболіст проходитиме процес відновлення у таборі збірної і потенційно ще може допомогти команді на турнірі.

Зустріч з Північною Македонією відбудеться у четвер, 17 червня, о 16:00.

Слід додати, що у середу о 15:30 Андрій Шевченко та Микола Матвієнко поспілкуються з пресою і дадуть відповіді на запитання напередодні чергового поєдинку на чемпіонаті Європи.