Аргентинському судді асистуватимуть земляки Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа. Функції четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчич.

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Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

Варто зауважити, що за програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американською футбольною конфедерацією КОНМЕБОЛ до європейських суддів вперше приєднаються рефері з Південної Америки, а європейці вирушать у Південну Америку.

Відтак, аргентинець Фернандо Андрес Рапалліні і його бригада залучені до роботи на Євро-2020, а іспанська суддівська бригада на чолі з Хесусом Хілем Мансано увійде в суддівський корпус Кубка Америки-2021.

Нагадаємо, що протистояння України та Північної Македонії відбудеться у четвер, 17 червня, в Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале" о 16:00.