Сообщается, что лидер Ференцвароша восстанавливается после повреждения, которое он получил в матче первого тура Евро-2020 с Нидерландами. Напомним, тогда Зубков покинул поле уже на 13-й минуте.

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Обследование подтвердило проблемы у Александра – растяжение камбаловидной мышцы ноги. Главный врач "сине-желтых" Артур Глущенко рассказал, что футболист будет проходить процесс восстановления в лагере сборной и потенциально еще может помочь команде на турнире.

Встреча с Северной Македонией состоится в четверг, 17 июня, в 16:00.

Следует добавить, что в среду в 15:30 Андрей Шевченко и Николай Матвиенко пообщаются с прессой и ответят на вопросы накануне очередного поединка на чемпионате Европы.