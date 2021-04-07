За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса Прем'єр-ліга може фінішувати раніше встановленого графіку. Такі зміни пов'язані зі стартом збірної України на Євро-2020.

Згідно з календарем останній тур УПЛ заплановано на 16 травня. Проте повідомляється про передчасне завершення змагань – 9 травня.

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УПЛ цьогоріч найпевніше завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стиснуті терміни сезону — Igor Burbas (@iburbas) April 6, 2021

Варто додати, що Україна стартує на Чемпіонаті Європи 13 червня матчем з Нідерландами. Наступний поєдинок з Північною Македонією "синьо-жовті" проведуть 17 червня, а з Австрією зіграють 21 червня.

Крім того, команда Андрія Шевченка запланувала кілька спарингів перед Євро-2020: з Бахрейном (23 мая), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).

Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

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