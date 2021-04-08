Поединок, который запланирован перед Евро-2020, должен был состояться в Киеве. Впрочем теперь место его проведения остается неопределенным.

Перед стартом Чемпионата Европы "сине-желтые" запланировали три спарринга. Как известно, матч против Бахрейна состоится 23 мая в Харькове.

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Следующим соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Северной Ирландии, с которой украинцы сыграют 3 июня. Сообщалось, что игра пройдет в Киеве на "Олимпийском".

Однако по словам пресаташе сборной Александра Гливинского Украина не сможет принять Северную Ирландию на главном стадионе страны из-за смены газона. В качестве альтернативных вариантов рассматривают Харьков, Днепр и Львов. Также официально не сообщалось о месте проведения поединка с Кипром (7 июня), однако известно, что он должен состояться в Украине.