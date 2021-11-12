Несмотря на отсутствие голевых моментов Болгарии все же удалось забить гол. Радослав Кирилов воспользовался ошибкой наших защитников и расстрелял ворота Георгия Бущана.

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Болгарский форвард поражен игрой сборной Украины и откровенно заявляет, что ничья – отрадный результат только для его команды, ведь "желто-синие" доминировали на поле на протяжении всего матча.

Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что соперник показал отличную игру. Они нас зажали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Они нанесли 40 или более ударов в наши ворота, поэтому если кто-то и должен быть недоволен – то это они,

– сказал Кирилов.

Напомним, 16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022. 13 ноября боснийцы сыграют против еще одного нашего конкурента – Финляндии.

От результата матча между конкурентами будет зависеть, какой результат удовлетворит нас. Если победит одна из команд – для продолжения борьбы за путевки на Мундиаль сборной Украины нужно побеждать.