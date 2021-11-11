Україна активно атакувала впродовж всього матчу, але пропустила першою. Кірілову вистачило лише однієї помилки захисту "жовто-синіх", щоб відкрити рахунок у грі.

До речі Україна розписала нічию з Болгарією: кара за помилку та шалене марнотратство моментів

У другому таймі підопічні Петракова продовжили шалений натиск на ворота суперника. Лайнсмен скасував 3 голи господарів через офсайд: спочатку забив Довбик, потім два рази розчарування пережив Ярмоленко.

На щастя, Тарасу Степаненку, який вийшов на заміну, вдався гарматний постріл, який зрівняв рахунок на табло. Впродовж матчу "жовто-сині" змарнували десятки моментів, у підсумку – лише нічия.