Україна – Фінляндія: оголошені стартові склади на матч
Україна та Фінляндія визначилися зі стартовими складами на матч кваліфікації ЧС-2022. Поєдинок розпочнеться о 21:45.
Джерело:24 канал
Сьогодні, о 21:45, розпочнеться матч відбору на ЧС-2022 між збірними України та Фінляндії.
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Андрій Шевченко зробив кілька змін, порівняно з матчем проти Франції. З перших хвилин вийдуть Соболь, Макаренко та Зубков.
Стартові склади команди на матч:
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь – Маліновський, Макаренко, Зінченко – Зубков, Яремчук.
Запасні: Трубін, Пятов, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораєс, Коваленко.
Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Тойвіо, Камара, Лод, Кауко, Райтала, О'Шонессі, Шюллер, Пуккі.
Запасні: Маєнпая, Ерікссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох'янпало, Хямяляйнен.
У першому матчі підопічні Шевченка зіграли внічию з Францією, Фінляндія розписала нічию з Боснією та Герцеговиною.
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