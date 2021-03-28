Украина и Финляндия определились со стартовыми составами на матч квалификации ЧМ-2022. Поединок начнется в 21:45.

Сегодня, в 21:45, начнется матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Финляндии.

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Андрей Шевченко сделал несколько изменений по сравнению с матчем против Франции. С первых минут выйдут Соболь, Макаренко и Зубков.

Стартовые составы команд на матч:

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь – Малиновский, Макаренко, Зинченко – Зубков, Яремчук.

Запасные: Трубин, Пятов, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Мораес, Коваленко.

Финляндия: Йоронен, Араюури, Гранлунд, Тойвио, Камара, Лод, Кауко, Райтала, О'Шонесси, Шюллер, Пукки.

Запасные: Маенпая, Эрикссон, Ояла, Тэйлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен.

В первом матче подопечные Шевченко сыграли вничью с Францией, Финляндия расписала ничью с Боснией и Герцеговиной.