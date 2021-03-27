Украина – Финляндия: капитан гостей не приехал на матч
Капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сможет сыграть против Украины. Он получил травму и выбыл на неопределенный срок.
Источник:Федерація футболу Фінляндії
Сборная Финляндии не сможет рассчитывать на своего капитана в матче квалификации ЧМ-2022 против Украины.
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Полузащитник получил повреждение и не сможет выйти на футбольное поле в ближайшее время. Врачи диагностировали травму колена, сколько времени займет лечение и реабилитация – пока неизвестно. Спарв пропустит ближайший поединок против Украины и спарринг со Швейцарией.
Напомним, 28 марта подопечные Шевченко сыграют с финнами в рамках квалификации к ЧМ-2022.
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