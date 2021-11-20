На думку найкращого бомбардира в історії чемпіонату України Максима Шацьких, збірна України заслуговує на те, щоб поїхати у Катар. На стадії плей-офф "жовто-синім" потрібно показати всю свою силу та вміння, щоб поїхати на великий турнір.

Цікаво Україна може перемогти Італію та Португалію, – Шевчук оптимістично налаштований на плей-офф

Збірна України зробила великий крок. З італійцями буде важко. За грою вони сильні, а також є чинними чемпіонами Європи. А з рештою збірних можна битися. І Україна боротиметься,

– переконаний Шацьких.

Колишній футболіст також відзначив роль Олександра Петракова у перебудові команди та висловив задоволення, що приставка "в.о." більше не стосується цього спеціаліста.

Жеребкування відбудеться 26 листопада. Суперником України можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

