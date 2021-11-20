На думку колишнього захисника Шахтаря та збірної України В'ячеслава Шевчука, зараз "жовто-сині" демонструють дуже хороший футбол. Наша команда перебуває на тому рівні, коли може ставити собі завдання перемагати навіть топових суперників.

До речі Україна знову у топ-25 найсильніших команд світу

Мені сподобалися слова Олександра Петракова, який сказав, що збірна України вийде до фінальної частини чемпіонату світу. Це крутий психологічний хід. У нас зараз така команда, яка має на меті перемогти і Португалію, і Італію,

– вважає Шевчук.

Свого суперника у плей-офф Мундіалю збірна України дізнається вже незабаром, 26 листопада. Потенційними кандидатами є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс. Протистояння буде складатися з одного матчу, ігри заплановані на березень.