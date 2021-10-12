Україна – Боснія та Герцеговина: команди домовилися про форму на матч – фото
12 жовтня 2021 , 12:25Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Сьогодні ввечері "Арена Львів" прийме матч групового етапу відбору на ЧС-2022 між Україною та Боснією і Герцеговиною. Матч має важливе турнірне значення для обох команд.
Представники команд провели передматчеву нараду. Зокрема, вони домовилися, в якій формі збірні проведуть поєдинок.
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Цікаво, що збірна України зіграє у синій формі, хоча зазвичай вдома грає у жовтому комплекті. Наш голкіпер гратиме у зеленій екіпіровці.
Боснійці будуть грати у білій формі, а голкіпер гостей захищатиме ворота у жовтій формі.
Нагадаємо, матч Україна – Боснія та Герцеговина розпочнеться о 21:45. "Жовто-сині" мають в активі 8 очок, Боснія – 6 та гру у запасі.
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