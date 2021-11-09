Олександр Петраков провів з командою теоретичне заняття, після чого "жовто-сині" прибули на тренування на НСК "Олімпійський". Команда провела розминку, після чого виконала ігрові вправи та працювала над ігровими схемами.

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Участь у тренуванні взяли всі 25 футболістів, яких Петраков викликав до табору національної команди. Нарікань на стан здоров'я немає в жодного гравця.

Вже сьогодні ввечері збірна України вирушить до Одеси, де на стадіоні "Чорноморець" поміряється силами із командою Болгарії. Матч відбудеться 11 листопада, стартовий свисток пролунає о 19:30.