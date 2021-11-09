На думку журналіста Ігоря Циганика, перехід гравців збірної України у Дженоа – цілком ймовірний та бажаний розвиток подій. Втім, виникає питання, чи потягнуть "грифони" трансфери наших футболістів.

До речі Зірки збірної України та Челсі: кого спробує придбати Шевченко для підсилення Дженоа

Цього літа в Андрія Ярмоленка закінчується контракт з Вест Хемом, тому за нього платити не доведеться. А от за інших виконавців клуби захочуть отримати гідну компенсацію.

За Матвієнка, Циганкова і Миколенка доведеться платити. І чи захоче Дженоа це робити – питання. Але те, що Шевченко триматиме гравців збірної України в голові – я переконаний, – сказав Циганик.

Новоспечений наставник Дженоа Андрій Шевченко вже прибув у розташування команди та почав роботу у клубі. Його контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

На тренерському містку "грифонів" Шевченко дебютує 21 листопада матчем проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью.