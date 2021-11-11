Украина активно атаковала весь матч, но пропустила первой. Кирилову хватило лишь одной ошибки защиты "желто-синих", чтобы открыть счет в игре.

Кстати Украина расписала ничью с Болгарией: наказание за ошибку и безумная расточительность моментов

Во втором тайме подопечные Петракова продолжили безумный напор на ворота соперника. Лайнсмен отменил 3 гола хозяев из-за офсайда: сначала забил Довбык, затем два раза разочарование пережил Ярмоленко.

К счастью, вышедшему на замену Тарасу Степаненко удался пушечный выстрел, который сравнял счет на табло. В течение матча "желто-синие" упустили десятки моментов, в итоге – только обидная ничья.