Товариський матч

Україна – Болгарія – 1:1

Голи: Степаненко, 75 – Кірілов, 35

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Збірна України взяла м'яч під контроль перших хвилин. "Жовто-сині" марнували моменти один за одним – вже в перші 15 хвилин Зінченко міг оформити хет-трик. Шанси забити мали Довбик, Зубков, Тимчик, Маліновський – фортуна була проти нас. Класно себе проявляє Ярмоленко – вінгер Вест Хема легко розбирається з суперниками та створює партнерам багато моментів.

Але знову ми постраждали від правила "не забиваєш ти – забивають тобі". Ніщо не віщувало біди – голкіпер Болгарії вибив м'яч з рук, скидка в центрі, на м'ячі перший Матвієнко. Микола запустив м'яч над собою, Тимчик прикривав м'яч для Бущана, який не збирався вибігати з воріт. Кірілов користується ситуацією, заволодіває м'ячем і забиває – 0:1 на рівному місці.

Україна продовжує атакувати, декілька шансів має Довбик. Форвард СК Дніпро-1 до перерви таки забиває, але лайнсмен фіксує офсайд.

По перерві Петраков випускає на поле Різника, Степаненка, Коваленка та Яремчука, потім Циганков міняє Зубкова. Картина на полі не змінюється – Україна атакує, Болгарія захищається всією командою. Ярмоленко забиває з близької дистанції – знову офсайд. Соболь робить шикарний простріл на Яремчука – нападник не влучає у ворота з вбивчої відстані. Здається, м'яч просто не хоче залітати у ворота Болгарії.

Ярмоленко виходить віч-на-віч та обігрує голкіпера – суддя на лінії втретє за матч сигналізує про скасування гола збірної України. Андрій висловлює йому своє невдоволення, але безрезультатно – рахунок на табло не змінився.

Маліновський фірмовим пасом виводить Ярмоленка на побачення з голкіпером – той рятує свою команду. Статистика ударів на 75 хвилину – 26:3, з них 8:1 за ударами у рамку воріт.

Руслан Маліновський "розхитав" опонента та знаходить навісом Кривцова. Захисник Шахтаря несильним ударом спрямовує м'яч просто у руки голкіпера.

Петраков вирішив дати Маліновському відпочити та пускає в гру "динамівський козир" – Дениса Гармаша.

Нарешті фортуна усміхається Україні: Тарас Степаненко класно зловив м'яч та неробочою правою ногою забив класний гол з-за меж штрафного майданчика. Шикарний удар і 1:1.

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Україна заведена та тримає високий темп, але оборонні редути Болгарії відбивають атаки "жовто-синіх".

Арбітр додає 4 хвилини. Ярмоленко шикарно обігрує суперника і вирізає на дальню стійку. Коваленко абсолютно сам, але не влучає у ворота з декількох метрів. Через декілька секунд Яремчук стріляє з 10 метрів – 19-річний Вуцов у фантастичному сейві парирує удар.

Остання атака України – Болгарія відбивається. Фінальний свисток. Збірна України попри шалену перевагу та десятки ударів грає з Болгарією лише внічию.