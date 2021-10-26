На стадіон в Одесі впустять фанатів, які матимуть квиток та захочуть підтримати збірну України. Але діятиме ряд обмежень, як і на матчі з Боснією у Львові.

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Зокрема, прийти на матч зможуть лише ті уболівальники, які матимуть паспорт вакцинації від COVID-19, негативний ПЛР-тест (не більше ніж за 72 години до початку заходу) або ж експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 72 години до початку заходу).

Нагадаємо, після цього, 16 листопада, Україна поїде на заключний матч групового етапу відбору на ЧС-2022 до Боснії. Щоб гарантувати собі 2 місце у групі D, "жовто-синім" потрібно перемагати.