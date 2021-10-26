На стадион в Одессе пустят фанатов, у которых будет билет и они захотят поддержать сборную Украины. Но будет действовать ряд ограничений, как и на матче с Боснией во Львове.

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В частности, прийти на матч смогут только те болельщики, которые будут иметь паспорт вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест (не более чем за 72 часа до начала мероприятия) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до начала мероприятия).

Напомним, после этого, 16 ноября, Украина поедет на заключительный матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 в Боснию. Чтобы гарантировать себе 2-е место в группе D, "желто-синим" нужно побеждать.