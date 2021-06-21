Україна – Австрія: Шевченко назвав стартовий склад

Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі списком гравців, які зіграють зі стартових хвилин проти Австрії. Стартова одинадцятка цілком прогнозована.

Андрій Шевченко підготував лише одну зміну у порівнянні з попереднім матчем проти Північної Македонії. Замість Тараса Степаненка гратиме Сергій Сидорчук.

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Стартовий склад збірної України на матч проти Австрії:

Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко – Яремчук

Які гравці збірної України вийдуть на матч проти Австрії / Фото УАФ

Стартовий склад від Франко Фоди виглядає наступним чином:

Бахманн, Драговіч, Хінтереггер, Алаба, Лайнер, Забітцер, К. Шлагер, Лаймер, Грілліч, Баумгартнер, Арнаутовіч

Зустріч розпочнеться о 19:00 в Бухаресті. Україна та Австрія поборються за другу сходинку групи С.