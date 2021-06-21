Андрей Шевченко подготовил лишь одно изменение по сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии. Вместо Тараса Степаненко будет играть Сергей Сидорчук.

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Стартовый состав сборной Украины на матч против Австрии:

Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зинченко – Яремчук

Какие игроки сборной Украины выйдут на матч против Австрии / Фото УАФ

Стартовый состав от Франко Фоды выглядит следующим образом:

Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Забитцер, К. Шлагер, Лаймер, Гриллич, Баумгартнер, Арнаутович

Встреча начнется в 19:00 в Бухаресте. Украина и Австрия поборются за второе место группы С.