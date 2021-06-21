Андрій Шевченко підготував лише одну зміну у порівнянні з попереднім матчем проти Північної Македонії. Замість Тараса Степаненка гратиме Сергій Сидорчук.
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Стартовий склад збірної України на матч проти Австрії:
Які гравці збірної України вийдуть на матч проти Австрії / Фото УАФ
Стартовий склад від Франко Фоди виглядає наступним чином:
Зустріч розпочнеться о 19:00 в Бухаресті. Україна та Австрія поборються за другу сходинку групи С.