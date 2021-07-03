Перед поєдинком із "Трьома левами" тренерський штаб "жовто-синіх" не мав проблем вибору. До заявки потрапили усі здорові гравці та Олександр Зубков, який ще не відновився від пошкодження.

Цікаво Україна – Англія: суперник "жовто-синіх" може втратити на матч важливого гравця атаки

Заявка збірної України на матч проти Англії виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Марлос (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Матч Україна – Англія почнеться у Римі о 22:00. Суперника пари в наступному етапі визначать збірні Чехії і Данії.