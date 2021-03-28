Удары Зинченко и Зубкова в видеообзоре первого тайма
Украина и Финляндия определяют сильнейшего в матче квалификации ЧМ-2022. Смотрите лучшие моменты первого тайма на Сборная 24.
Источник:24 канал
Украина принимает Финляндию в рамках второго тура квалификации ЧМ-2022.
В первом тайме команды голов не забивали. Опасные выстрелы на свой счет записали Малиновский, Зинченко и Зубков. Запомнилось и недоразумения между Бущана и Забарного, которое к счастью не привело к голу.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter