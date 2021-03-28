Україна та Фінляндія розписали гольову нічию у матчі 2 туру кваліфікації ЧС-2022. Читайте звіт про матч на Збірна 24.

ЧС-2022, кваліфікація, 2-й тур

Україна – Фінляндія – 1:1

Гол: Мораєс, 80 – Пуккі, 89 (пен.)

Перший тайм Україна розпочала дещо нервово, що не надто сподобалося наставнику команди Андрію Шевченку. До перерви "жовто-сині" спромоглися лише на декілька дальніх ударів, але реальної загрози воротам Йоронена вони не становили.

Після перерви українська машина завелася, але моментів не виникало. Шикарний шанс не використав Руслан Маліновський – його удар зі штрафного зіпсували партнери.

Все йшло до нульової нічиї, але спрацювала тактична ідея Шевченка. Жуніор Мораєс, який вийшов на заміну, відгукнувся на простріл Караваєва та забив дебютний гол за збірну України – 1:0.

Втім, зберегти перемогу не вдалося. Дитяча помилка українських захисників призвела до вилучення Миколенка та пенальті у ворота Бущана. Георгій вгадав напрям удару Пуккі, але відбити м'яч не зумів – 1:1.

Вже незабаром, 31 березня, підопічні Шевченка прийматимуть Казахстан.