Украинская ассоциация футбола не собирается опускать руки и готовит апелляцию на решение УЕФА относительно технического поражения "желто-синих" в матче 6-го тура Лиги наций.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий убежден, что решение УЕФА несправедливое и готов отстаивать эту позицию в Спортивном арбитражном суде, сообщает официальный сайт УАФ.

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"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – сказал Записоцкий.

Напомним, вчера УЕФА принял решение засчитать техническое поражение сборной Украины, из-за чего "желто-синие" снижаются в Лиге наций в Лигу В. По мнению Апелляционного комитета футбольного союза, матч 6-го тура Швейцария – Украина не состоялся по вине сборной Украины.