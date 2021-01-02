Вболівальники київського Динамо визначили найкращого футболіста за підсумками минулого року.

Лідер київського Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем 2020 року за версією вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Всі фанати "біло-синіх" мали змогу проголосувати до 31 грудня. Голоси 23-річному Циганкову віддали 23% учасників опитування. Зазначимо, що він також став найкращим гравцем УПЛ-2020.

Друге місце поділили між собою голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Більше 10% мають також Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та переможець минулорічного опитування Карлос Де Пена.

Загалом результати голосування виглядають наступним чином: