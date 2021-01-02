Болельщики киевского Динамо определили лучшего футболиста по итогам прошедшего года.

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим игроком 2020 года по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

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Все фанаты "бело-синих" могли проголосовать до 31 декабря. Голоса 23-летнему Цыганкову отдали 23% участников опроса. Отметим, что он также стал лучшим игроком УПЛ-2020.

Второе место поделили между собой голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов. Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос Де Пена.

В целом результаты голосования выглядят следующим образом: