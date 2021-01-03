Лідер Динамо та збірної України Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Серії А.

Мілан хоче докласти усіх зусиль для перемоги в чемпіонаті Італії та готовий підсилитися ще одним вінгером. Скаути клубу запропонували підписати Віктора Циганкова, повідомляє портал Calciomercato.

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Втім, сума, яку хоче отримати Динамо, може стати серйозною завадою трансферу. За підписання вінгера збірної Мілану доведеться викласти аж 35 мільйонів євро. Наразі невідомо, як боси клубу відреагували на пропозицію посередників.

У поточному сезоні Циганков зіграв у 19 матчах, забив 10 голів та тричі відзначався результативними передачами.

Після 14 турів Серії А Мілан має в активі 34 очки та очолює турнірну таблицю.