Лидер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Серии А.

Милан хочет приложить все усилия для победы в чемпионате Италии и готов усилиться еще одним вингером. Скауты клуба предложили подписать Виктора Цыганкова, сообщает портал Calciomercato.

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Впрочем, сумма, которую хочет получить Динамо, может стать серьезной помехой трансфера. За подписание вингера сборной Милану придется выложить аж 35 миллинов евро. Пока неизвестно, как боссы клуба отреагировали на предложение посредников.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в 19 матчах, забил 10 голов и трижды отмечался результативными передачами.

После 14 туров Серии А Милан имеет в активе 34 очка и возглавляет турнирную таблицу.