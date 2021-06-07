Це все потворні політики, – Леоненко зганьбився критикою форми збірної з гаслом "Слава Україні"

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко у коментарі російському виданню розкритикував нову форму збірної України. Футбольному експерту не сподобалися елементи на формі.

Леоненко заявив, що нова форма національної команди з гаслом "Слава Україні" та контурами кордонів з Кримом та окупованими територіями Донецької та Луганської областей – справа політиків.

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Це все влаштували потворні політики, у яких один або два відсотки в народі. Я б їх сильно бив палицями, – заявив Леоненко.

У коментарі виданню "Трибуна" експерт телеканалів "Футбол" підтвердив свою тезу та заявив із нецензурною лексикою про те, що йому не подобається "втручання політиків у професійний спорт".

Зазначимо, що нова форма "синьо-жовтих", на якій зображені контури карти з Кримом та гасло "Слава Україні", викликала обурення в Росії. Депутати та спортсмени збиралися звертатися в УЄФА, але союз заявив, що українська форма відповідає всім стандартам.

До речі, це вже не перша ганебна заява Віктора Леоненка. Раніше він говорив, що "нормальні люди" пораділи б за Ракіцького, який перейшов у Зеніт.