Це точно українець, – Протасов розповів, хто замінить Шевченка у збірній

10 серпня 2021 , 16:40
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Джерело:

SportArena

Збірна України очікує призначення нового головного тренера. Команді потрібно готуватись до матчів кваліфікації на ЧС-2022, які відбудуться на початку вересня.

УАФ досі не призначила нового тренера на місце Шевченка, який покинув збірну 1 серпня. Віце-президент УАФ Олег Протасов заперечив будь-які переговори з іноземними фахівцями.

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За його словами, новим тренером буде українець, адже в нас достатньо кваліфікованих спеціалістів. 

Можу сказати, що пріоритетом є Сергій Ребров, однак виникли юридичні нюанси з його клубом. Ми в очікуванні вирішення його ситуації, але будемо розглядати й інші варіанти,
– заявив Протасов.

За словами функціонера, УАФ є кого вибрати серед українських тренерів, але хто саме входить у список потенційних кандидатів він не уточнив. 

За попередньою інформацією, нового тренера виконком УАФ призначить 12 серпня. Раніше ЗМІ називали Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка як альтернативу Сергію Реброву. 

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Автор: Ярослав Сиваківський