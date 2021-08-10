УАФ досі не призначила нового тренера на місце Шевченка, який покинув збірну 1 серпня. Віце-президент УАФ Олег Протасов заперечив будь-які переговори з іноземними фахівцями.

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За його словами, новим тренером буде українець, адже в нас достатньо кваліфікованих спеціалістів.

Можу сказати, що пріоритетом є Сергій Ребров, однак виникли юридичні нюанси з його клубом. Ми в очікуванні вирішення його ситуації, але будемо розглядати й інші варіанти,

– заявив Протасов.

За словами функціонера, УАФ є кого вибрати серед українських тренерів, але хто саме входить у список потенційних кандидатів він не уточнив.

За попередньою інформацією, нового тренера виконком УАФ призначить 12 серпня. Раніше ЗМІ називали Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка як альтернативу Сергію Реброву.