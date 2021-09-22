По мнению Сабо, Андрей Шевченко построил хороший коллектив, который демонстрировал качественный футбол. Новому наставнику сборной Александру Петракову нужно было воспользоваться наработками предшественника, а не сразу диктовать свои правила.

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Не вызывать Малиновского в сборную – это очень плохо. Для меня Руслан – один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Поэтому не вызывать Малиновского в сборную Украины – это ошибка,

– считает Сабо.

Напомним, 9 октября сборная Украины сыграет против Финляндии, а 12 октября – против Боснии и Герцеговины. От результата этих матчей будут зависеть шансы Украины попасть в финальную часть Мундиаля, который Состоится в Катаре.