На думку Руслана Маліновського, Шевченко провів дуже хорошу роботу у збірній. За 5 років йому вдалося поставити гру команди та досягнути високих результатів.

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Але зараз переходити в Дженоа – далеко не найкращий варіант. Команда бореться за виживання у Серії А та має багато проблем.

"Аталанта грає у Лізі чемпіонів, на даний момент це команда вищого рівня. У мене чудові спогади від роботи з Андрієм Шевченком, ми п'ять років працювали, були хороші результати для збірної та країни.

Вважаю, що Аталанта не продасть мене, а у Дженоа може не вистачити грошей на такий трансфер", – сказав Маліновський.

У поточному сезоні Руслан взяв участь в 21 матчі, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.