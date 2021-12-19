Вже цієї зими Дженоа планує влаштувати розпродаж гравців, серед яких і лідери команди. Покинути Геную можуть Сальваторе Сірігу, Давіде Біраскі та Маттією Дестро.

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Що стосується Сірігу, який є чинним чемпіоном Європи у складі збірної Італії, та Біраскі, то клуб не вважає їх недоторканними та готовий попрощатися з ними за розумну ціну.

Дестро ще не підписав з Дженоа новий контракт, тому також може незабаром покинути команду Шевченка. Таким чином вже зовсім скоро тренер може залишитися без лідерів колективу.

Нагадаємо, після 18 турів Серії А Дженоа має в активі лише 10 очок та бореться за виживання. Відставання від рятівного 17 місця зараз складає 2 очки.