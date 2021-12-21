По мнению Руслана Малиновского, Шевченко проделал очень хорошую работу в сборной. За 5 лет ему удалось поставить игру команды и добиться высоких результатов.

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Но сейчас переходить в Дженоа – далеко не самый лучший вариант. Команда борется за выживание в серии А и имеет много проблем.

"Аталанта играет в Лиге чемпионов, на данный момент это команда высшего уровня. У меня отличные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны".

Считаю, что Аталанта не продаст меня, а у Дженоа может не хватить денег на такой трансфер", – сказал Малиновский.

В текущем сезоне Руслан принял участие в 21 матче, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.