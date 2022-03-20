Євген розповів про те, що зараз усі його думки пов'язані з тим, як допомогти людям. Крім того, нападник хотів записатися у тероборону.

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Казав синові: "Русю, ти їдь у Європу, а я поїду до Києва". Але він не відпустив, сказав: "Тату, будь ласка, не залишай мене самого". Зараз я допомагаю приїжджим із Києва житлом. Я не люблю слово "волонтер". Для мене це трохи інше. Волонтерство – це правильно, але я трохи по-іншому до цього ставлюся. Хочу сказати, що ніколи в житті не поїду з України під час війни! Це мій край, мій регіон, моя батьківщина, моя ненька.

Селезньов спрогнозував, коли може закінчитися війна з Росією:

Коли мізки з'являться у тих, хто збожеволів і подумав, що наша Україна належить їм. Я досі шокований їхнім вчинком. Це не просто не по-людськи, це тваринний вчинок. І те, тварини чистіші, ніж вони. Ніколи не міг уявити, що ці люди не мають душі. Вони просто взяли та напали на сусідів: вбивають дітей, розстрілюють будинки. Вони збожеволіли.

Футболіст шкодує, що кілька років тому грав за російську Кубань:

Це була моя велика помилка, що я працював у Росії. Для мене є різниця між росіянами та тими, хто напав. Не всі у Росії це підтримують. Тут справа не в тому чи росіянин ти. Ти або людина і мислиш правильно, або ні.

Євген розповів про те, що намагався поспілкуватися із населенням сусідньої країни: "Вони не розуміють, що в нас відбувається і не вірять у це. Кажуть, що прийшли нас захищати і в усьому винна Америка. Кого захищаєте і від кого? Ви бомбите наші будинки! Я не просив, щоб мене боронили. Ви що з глузду з'їхали, тут люди гинуть. Вони кажуть, що у нас є фашисти. Який я фашист? У мене прадід тричі в танку горів, орденоносець. Він що фашист? Я до фашизму ставлюся дуже негативно, але які ми фашисти? Що в них у головах?"

Ексгравець збірної України також прокоментував пропагандистську тезу про нібито братерство з росіянами:

Я не розумію, коли вони кажуть, що ми брати, а потім ідуть нас убивати. Хрінові ви "брати"! Якщо ви називаєте нас братами, то знайте — брат брата не вбиває. Зараз мене цікавить тільки одне – коли звідси підуть ці тварини. Тут їм не зоопарк, а Україна.