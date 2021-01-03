Європейський футбольний союз відзначив успішну гру Іллі Забарного та Анатолія Трубіна у Лізі чемпіонів.

УЄФА опублікував рейтинг 50-ти найперспективніших молодих футболістів. У списку знайшлося місце і для українських футболістів.

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Завдяки своїй чудовій грі у Лізі чемпіонів у рейтинг потрапили голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін та захисник Динамо Ілля Забарний.

Трубін відіграв у 5 матчах Шахтаря у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21, в трьох з них голкіпер зумів зберегти ворота на замку. Забарний дебютував у складі Динамо у вересні, відіграв у всіх 8-ми матчах Динамо в ЛЧ та тричі виходив у футболці збірної у матчах Ліги націй.

Разом з українцями у список талантів потрапили такі зіркові вундеркінди як Джуд Беллінгем та Юссуфа Мукоко (обидва – Борусія Д), Єнс Хауге та Даніеле Мальдіні (обидва – Мілан), Педрі (Барселона), Флоріан Вірц (Байєр) та інші.