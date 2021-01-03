Европейский футбольный союз отметил успешную игру Ильи Забарного и Анатолия Трубина в Лиге чемпионов.

УЕФА опубликовал рейтинг 50-ти самых перспективных молодых футболистов. В списке нашлось место и для украинских футболистов.

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Благодаря своей замечательной игре в Лиге чемпионов в рейтинг попали голкипер Шахтера Анатолий Трубин и защитник Динамо Илья Забарный.

Трубин сыграл в 5 матчах Шахтера в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21, в трех из них голкипер сумел сохранить ворота на замке. Забарный дебютировал в составе Динамо в сентябре, сыграл во всех 8-ми матчах Динамо в ЛЧ и трижды выходил в футболке сборной в матчах Лиги наций.

Вместе с украницами в ​​список талантов попали такие звездные вундеркинды как Джуд Беллингем и Юссуфа Мукоко (оба – Боруссия Д), Йенс Хауге и Даниэле Мальдини (оба – Милан), Педро (Барселона), Флориан Вирц (Байер) и другие.