Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Серії А.

Міланський Інтер роздумує над придбанням голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна, повідомляє портал Calciomercato.

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Гра 19-річного українця вразила босів міланського клубу, які шукають заміну 36-річному Саміру Хандановічу.

Бажаним придбанням для Інтера є голкіпер Удінезе Хуан Муссо, але цінник у 30 мільйонів євро змушує "нерадзуррі" шукати альтернативні варіанти.

Ціна Трубіна на порталі Transfermarkt складає 800 тисяч євро, проте навряд Шахтар готовий попрощатися з перпективним голкіпером за таку суму.