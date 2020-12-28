Трубин – в трансферном списке Интера
Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Серии А.
Миланский Интер размышляет над приобретением голкипера Шахтера Анатолия Трубина, сообщает портал Calciomercato.
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Игра 19-летнего украинца поразила боссов миланского клуба, которые ищут замену 36-летнему Хандановичу.
Желанным приобретением для Интера является голкипер Удинезе Хуан Муссо, но ценник в 30 миллионов евро заставляет "нерадзурри" искать альтернативные варианты.
Цена Трубина на портале Transfermarkt составляет 800 тысяч евро, однако вряд ли Шахтер готов расстаться с перпективним голкипером за такую сумму.
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