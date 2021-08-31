Побудувати кар'єру у топ-чемпіонаті – мрія будь-якого футболіста. Молодий український талант Анатолій Трубін не приховує чемпіонату, який подобається йому найбільше.

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Особисто для мене це – Англія. Вважаю, що це найсильніша ліга у світі. Футболіст ставить себе у дуже важкі умови. Інша країна, інший менталітет, інша мова. Треба викладатися не на 100, а на 200 відсотків. Я б дуже хотів спробувати, але подивимося, як буде в житті,

– сказав Трубін.

Разом з тим воротар запевнив, що якщо Шахтар отримає пропозицію про трансфер, то вона мусить влаштовувати "гірників". Клуб виховав таланта та дав йому шанс, тому хлопець хоче, аби донеччани отримали гідну компенсацію.

Зазначимо, що трансферна вартість Трубіна наразі складає 8 мільйонів євро, його контракт з Шахтарем розрахований до літа 2024 року.