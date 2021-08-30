Як розповів сам Шовковський, після Євро-2020 та заяви Шевченка про відхід він відчував спустошення. Запрошення Петракова дозволило йому перегорнути сторінку та розпочати новий етап роботи в збірній України.

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Він розповів, що команда перебуває у гарному настрої і готова боротися за виконання завдання – здобуття путівки на ЧС-2022.

Що ж до моїх обов’язків, я зосереджуся на організації гри команди в обороні. Усі напрацювання ми спочатку обговорюємо, а потім рішення ухвалюється тренерським штабом та особисто Олександром Васильовичем,

– розповів Шовковський.

Нагадаємо, Шовковський працював у штабі Шевченка з 2018 року. 1 та 4 вересня Україна зіграє матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції, а 8 вересня проведе товариський матч з Чехією.